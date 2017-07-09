Экс-хав "Барселоны" Жеффрен перешел в "Грассхоппер"

Венесуэльский полузащитник "Эйпена" Жеффрен Суарес стал игроком "Грассхоппера", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист достался швейцарскому клубу бесплатно и подписал с ним контракт до лета 2019 года.

29-летний Жеффрен ранее играл за "Барселону", "Спортинг" и "Вальядолид". За сборную Венесуэлы сыграл 5 матчей. Трехкратный чемпион Испании, двукратный обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги чемпионов, победитель клубного чемпионата мира. Ориентировочная стоимость игрока составляет 500 тысяч евро. | http://soccernews.ru