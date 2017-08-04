Экс-хавбек "Анжи" Леонардо стал игроком "Аль-Ахли"

Полузащитник "Партизана" Леонардо да Силва перебрался в чемпионат Саудовской Аравии.

25-летний бразилец уладил детали личного контракта с "Аль-Ахли".

По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 4,2 миллиона евро.

Леонардо знаком российской публике по выступлениям за "Анжи". В 33 матчах за махачкалинский клуб он записал на свой счет девять забитых мячей.

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