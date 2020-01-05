Экс-хавбек "Арсенала" рассказал о своём психическом заболевании

Бывший полузащитник лондонского "Арсенала" Пол Мерсон признался, что страдал алкогольной зависимостью, а также задумывался о суициде.

"У меня были таблетки в руках, но я остановился. Помогли мысли о моей жене и детях. Я больше не хочу убивать себя. Теперь я знаю, что у меня психическое заболевание. Я принимаю это. Звоню людям, если мне плохо. Я бросил пить. Решил, что надо остановиться. Помню, как шёл домой из паба, и подумал, что больше не хочу быть таким. У меня есть семья. На следующий день я пошёл в объединение анонимных алкоголиков", - цитирует Мерсона Daily Star.

51-летний футболист завершил карьеру в 2006 году. В его активе 21 матч и 3 гола в составе сборной Англии.

Сейчас Мерсон работает экспертом на британском телевидении.

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