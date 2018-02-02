Экс-хавбек "Арсенала" стал игроком "Хетафе"

Экс-хавбек сборной Франции Матье Фламини стал игроком "Хетафе".

"Фламини находится в расположении нашего клуба и продолжает набирать форму. Завтра он будет тренироваться в общей группе" - приводит слова наставника "Хетафе" Хосе Бордаласа твиттер клуба.

Отметим, что Фламини достался "Хетафе" в качестве свободного агента.

За свою карьеру Фламини выступал за "Арсенал", "Милан" и "Марсель".

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