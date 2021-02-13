Экс-хавбек "Аякса" Шене подписал контракт с голландским клубом

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Экс-хавбек "Аякса" Шене подписал контракт с голландским клубом

"Херенвен" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Лассе Шене.

34-летний футболист, который являлся свободным агентом, заключил с голландским клубом контракт до конца сезона.

Датчанин - воспитанник "Херенвена", в академии "суперфризов" он занимался с 2002 по 2006 год.

Шене наиболее известен по выступлениям за "Аякс" (2012-2019), последней его командой была "Дженоа".

Не пропустите: Промес удалил упоминание "Аякса" со своей страницы в инстаграме. | http://soccernews.ru
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