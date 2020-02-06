Экс-хавбек "Барселоны" Карраско: "Впервые вижу, что Месси так близок к уходу из клуба"

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Экс-хавбек "Барселоны" Карраско: "Впервые вижу, что Месси так близок к уходу из клуба"

Бывший полузащитник "Барселоны" Франсиско Хосе Карраско высказался о ситуации в клубе, которая в последнее время заметно накалилась.

В течение последней недели капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси дважды стал фигурантом конфликтов - сначала он поругался на тренировке с Жераром Пике, а затем со спортивным директором Эриком Абидалем.

За происходящим внимательно следит "Манчестер Сити", который готов переманить аргентинца летом этого года.

"Он чувствует себя не в своей тарелке. Мне всегда нравилась игра Месси. Но я впервые вижу, что он так близок к уходу из клуба", - приводит слова Карраско El Chiringuito.

Контракт Месси с "Барсой" истекает в 2021 году, однако, по некоторым данным, он может бесплатно покинуть клуб по окончании любого из сезонов, если сам этого захочет.

Не пропустите: Сетьен прокомментировал конфликт между Месси и Абидалем. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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..Барса его сделала великим,,,,уйти, значит предать все ...!!! Пике, Джорджио Роберто, Видалю, Альбе нужна замена...!!!

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