Экс-хавбек "Барселоны" Карраско: "Впервые вижу, что Месси так близок к уходу из клуба"
Бывший полузащитник "Барселоны" Франсиско Хосе Карраско высказался о ситуации в клубе, которая в последнее время заметно накалилась.
В течение последней недели капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси дважды стал фигурантом конфликтов - сначала он поругался на тренировке с Жераром Пике, а затем со спортивным директором Эриком Абидалем.
За происходящим внимательно следит "Манчестер Сити", который готов переманить аргентинца летом этого года.
"Он чувствует себя не в своей тарелке. Мне всегда нравилась игра Месси. Но я впервые вижу, что он так близок к уходу из клуба", - приводит слова Карраско El Chiringuito.
Контракт Месси с "Барсой" истекает в 2021 году, однако, по некоторым данным, он может бесплатно покинуть клуб по окончании любого из сезонов, если сам этого захочет.
Не пропустите: Сетьен прокомментировал конфликт между Месси и Абидалем. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14