Экс-хавбек "Челси" Оскар может перейти в миланский топ-клуб



Бразильский полузащитник "Шанхай СИПГ" Оскар заявил, что он хочет вернуться в Европу.

"Я вел переговоры с двумя клубами из Милана. Я не могу раскрывать детали переговоров, поэтому скажу только то, что хочу играть в Италии", - приводит слова Оскара Passioneinter.

27-летний Оскар выступает за "Шанхай СИПГ" с января 2017 года. Всего за китайский клуб он провел 108 матчей, забил 35 голов и отдал 57 результативных передач. Ранее он играл за "Сан-Паулу", "Интернасьонал" и "Челси". За сборную Бразилии сыграл 47 матчей и забил 12 голов. Его контракт с китайским клубом действует до 31 декабря 2020 года.

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