Экс-хавбек "Челси" Оскар может перейти в миланский топ-клуб
Бразильский полузащитник "Шанхай СИПГ" Оскар заявил, что он хочет вернуться в Европу.
"Я вел переговоры с двумя клубами из Милана. Я не могу раскрывать детали переговоров, поэтому скажу только то, что хочу играть в Италии", - приводит слова Оскара Passioneinter.
27-летний Оскар выступает за "Шанхай СИПГ" с января 2017 года. Всего за китайский клуб он провел 108 матчей, забил 35 голов и отдал 57 результативных передач. Ранее он играл за "Сан-Паулу", "Интернасьонал" и "Челси". За сборную Бразилии сыграл 47 матчей и забил 12 голов. Его контракт с китайским клубом действует до 31 декабря 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17