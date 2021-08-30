Экс-хавбек ЦСКА Цубер перешел в греческий топ-клуб

Фото: твиттер АЕКа/Автор неизвестен

Пресс-служба греческого АЕКа на официальном сайте объявила о перехода швейцарского полузащитника "Айнтрахта" Стивена Цубера.

АЕК арендовал футболиста до лета 2022 года с правом последующего выкупа.

30-летний Цубер выступал за "Айнтрахт" с 2020 года, провел за клуб 23 матча и отдал три голевые передачи. Ранее играл за "Грассхоппер", ЦСКА, "Хоффенхайм" и "Штутгарт". За сборную Швейцарии сыграл 34 матча и забил 7 голов. Обладатель Кубка Швейцарии, чемпион России, двукратный обладатель Суперкубка России.

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