Экс-хавбек ЦСКА Хонда будет тренироваться в составе "Витесса" Слуцкого

Японский полузащитник Кейсуке Хонда будет тренироваться в составе голландского "Витесса", который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.

"Завтра я приступаю к тренировкам с "Витессом". Спасибо клубу. Я чувствую то же самое, что и 12 лет, когда только начинал", - написал Хонда в своем Twitter.

Стоит отметить, что Хонда ранее пересекался со Слуцким, когда выступал за ЦСКА. В данный момент 33-летний хавбек является свободным агентом.

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