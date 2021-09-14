Экс-хавбек ЦСКА Хонда определился с новым клубом

Фото: инстаграм "Судувы"/Автор неизвестен

Японский полузащитник Кейсуке Хонда перешел в "Судуву", сообщает пресс-служба литовского клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался литовцам бесплатно. Стороны заключили краткосрочное соглашение, которое будет действовать до 31 декабря 2021 года.

35-летний Хонда ранее выступал за такие клубы, как "Нагоя Грампус", "ВВВ-Венло", ЦСКА, "Милан", "Пачука", "Мельбурн Виктори", "Витесс", "Ботафого", "Портимоненсе" и "Нефтчи". За сборную Японии сыграл 98 матчей и забил 37 мячей. Чемпион России, чемпион Азербайджана, двукратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, обладатель Суперкубка Италии, обладатель Кубка Азии.

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