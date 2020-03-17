Экс-хавбек ЦСКА Хонда стал автором уникального достижения

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Экс-хавбек ЦСКА Хонда стал автором уникального достижения

Известный японский полузащитник Кейсуке Хонда вписал своё имя в историю футбола.

33-летний футболист отличился в дебютном матче за "Ботафого", успешно реализовав пенальти.

Таким образом, Хонда стал первым игроком, забившим голы на пяти континентах - всех, кроме Антарктиды.

Хавбек ранее выступал за ЦСКА, "Милан", "Венло", "Витесс" (все - Европа), "Нагою Грампус" (Азия), "Пачуку" (Северная Америка) и "Мельбурн Виктори" (Австралия).

Не пропустите: Хонда забил сотый гол в клубной карьере в дебютном матче за "Ботафого". | http://soccernews.ru
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