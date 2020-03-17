Экс-хавбек ЦСКА Хонда стал автором уникального достижения
Известный японский полузащитник Кейсуке Хонда вписал своё имя в историю футбола.
33-летний футболист отличился в дебютном матче за "Ботафого", успешно реализовав пенальти.
Таким образом, Хонда стал первым игроком, забившим голы на пяти континентах - всех, кроме Антарктиды.
Хавбек ранее выступал за ЦСКА, "Милан", "Венло", "Витесс" (все - Европа), "Нагою Грампус" (Азия), "Пачуку" (Северная Америка) и "Мельбурн Виктори" (Австралия).
Не пропустите: Хонда забил сотый гол в клубной карьере в дебютном матче за "Ботафого". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|38
|90
|2
|Сантос
|38
|74
|3
|Палмейрас
|38
|74
|4
|Гремио
|38
|65
|5
|Атлетико Паранаенсе
|38
|64
|6
|Сан-Паулу
|38
|63
|7
|Интернасьонал
|38
|57
|8
|Коринтианс
|38
|56
|9
|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
|52
|11
|Байя
|38
|49
|12
|Васко да Гама
|38
|49
|13
|Атлетико Минейро
|38
|48
|14
|Флуминенсе
|38
|46
|15
|Ботафого
|38
|43
|16
|Сеара
|38
|39
|17
|Крузейро
|38
|36
|18
|КСА
|38
|32
|19
|Чапекоенсе
|38
|32
|20
|Аваи
|38
|20