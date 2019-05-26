Экс-хавбек ЦСКА Красич объявил о завершении карьеры
Известный сербский полузащитник Милош Красич заявил, что он завершил карьеру футболиста.
34-летний Красич выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 годы, провел за московский клуб 211 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 30 результативных передач. Также играл за "Войводину", "Ювентус", "Фенербахче", "Бастию" и "Лехию". За сборную Сербии сыграл 46 матчей и забил три мяча. Двукратный чемпион России, чемпион Италии, четырехкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка Турции, четырехкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА.
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|М
|О
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|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|37
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|Интер Милан
|37
|66
|5
|Милан
|37
|65
|6
|Рома
|37
|63
|7
|Торино
|37
|60
|8
|Лацио
|37
|59
|9
|Сампдория
|37
|50
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|37
|43
|12
|СПАЛ
|37
|42
|13
|Парма
|37
|41
|14
|Кальяри
|37
|41
|15
|Фиорентина
|37
|40
|16
|Удинезе
|37
|40
|17
|Эмполи
|37
|38
|18
|Дженоа
|37
|37
|19
|Фрозиноне
|38
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