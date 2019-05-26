Экс-хавбек ЦСКА Красич объявил о завершении карьеры

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Экс-хавбек ЦСКА Красич объявил о завершении карьеры

Известный сербский полузащитник Милош Красич заявил, что он завершил карьеру футболиста.

34-летний Красич выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 годы, провел за московский клуб 211 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 30 результативных передач. Также играл за "Войводину", "Ювентус", "Фенербахче", "Бастию" и "Лехию". За сборную Сербии сыграл 46 матчей и забил три мяча. Двукратный чемпион России, чемпион Италии, четырехкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка Турции, четырехкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА.

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