Экс-хавбек ЦСКА Марк Гонсалес перенёс инфаркт

Теги марк гонсалесцска москваливерпульреал сосьедадбетисчили

Экс-хавбек ЦСКА Марк Гонсалес перенёс инфаркт

Известный в прошлом чилийский футболист Марк Гонсалес находится в больнице из-за проблем с сердцем.

Как сообщила жена экс-полузащитника Маура Ривера, её супруг перенёс инфаркт миокарда. По словам девушки, благодаря лечению ему становится лучше.

36-летний Гонсалес завершил карьеру в ноябре 2019 года. В Европе он известен по выступлениям за "Альбасете", "Ливерпуль", "Реал Сосьедад", "Бетис" и ЦСКА, за который он играл с 2009 по 2014 год.

За сборную Чили хавбек провёл 56 матчей и забил 6 голов. Является победителем Кубка Америки 2016 года.

Не пропустите: Акинфеев вернулся в строй после болезни. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов