Экс-хавбек ЦСКА Марк Гонсалес перенёс инфаркт
Известный в прошлом чилийский футболист Марк Гонсалес находится в больнице из-за проблем с сердцем.
Как сообщила жена экс-полузащитника Маура Ривера, её супруг перенёс инфаркт миокарда. По словам девушки, благодаря лечению ему становится лучше.
36-летний Гонсалес завершил карьеру в ноябре 2019 года. В Европе он известен по выступлениям за "Альбасете", "Ливерпуль", "Реал Сосьедад", "Бетис" и ЦСКА, за который он играл с 2009 по 2014 год.
За сборную Чили хавбек провёл 56 матчей и забил 6 голов. Является победителем Кубка Америки 2016 года.
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|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
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|Эвертон
|27
|36
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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