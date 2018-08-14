Экс-хавбек ЦСКА Миланов может перейти в другой российский клуб

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Экс-хавбек ЦСКА Миланов может перейти в другой российский клуб

Бывший хавбек ЦСКА Георгий Миланов может перейти в другой российский клуб, об этом заявил агент футболиста Мирчо Димитров.

"Знаю, что он находится в Болгарии, ищет команду в Европе. Мы с Георгием договорились, что я помогу ему только с российскими вариантами. Сейчас, наверное, он общается с другими агентами. Если до конца месяца он не найдёт команды за рубежом, то, возможно, вернётся в Россию. У меня уже есть для него варианты. Но он сейчас хочет в Европу, так что я ему не мешаю. Георгий усердно тренируется даже без команды, поддерживает форму. На отдых ему ещё очень рано" - сказал агент.

26-летний Миланов выступал за ЦСКА с 2013 по 2018 год, а текущим летом покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

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