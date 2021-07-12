Экс-хавбек ЦСКА стал лучшим ассистентом Евро-2020

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Экс-хавбек ЦСКА стал лучшим ассистентом Евро-2020

Фото инстаграм Стивена Цубера

Полузащитник сборной Швейцарии Стивен Цубер сделал четыре голевые передачи в четырёх матчах Евро-2020.

Это лучший результат турнира. 29-летний футболист "Айнтрахта" стал лучшим ассистентом континентального первенства.

Хавбек повторил рекорд Чемпионата Европы по числу результативных пасов в одном розыгрыше.

Стоит отметить, что Цубер с 2013 по 2014 год выступал за московский ЦСКА.

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