Экс-хавбек ЦСКА Вернблум близок к уходу из ПАОКа

Теги паокпонтус вернблумцска москва

Экс-хавбек ЦСКА Вернблум близок к уходу из ПАОКа

Полузащитник ПАОКа Понтус Вернблум в скором времени сменит команду, утверждает Expressen.

По информации источника, греческий клуб собирается расстаться с 33-летним футболистом из-за финансовых проблем.

Контракт шведа с ПАОКом рассчитан до июня 2021 года, его зарплата составляет 1,42 миллиона евро за сезон.

Вернблум известен по выступлениям за московский ЦСКА, цвета которого он защищал с 2012 по 2018 год.

Не пропустите: Экс-игрок "Тоттенхэма" Ваньяма рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Гончаренко готов взять братьев Березуцких в тренерский штаб ЦСКА

Гончаренко готов взять братьев Березуцких в тренерский штаб ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Панатинаикос Панатинаикос 34 83
2 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 34 67
3 ПАОК ПАОК 34 65
4 Аполлон Афины Аполлон Афины 34 63
5 АЕК АЕК 34 62
6 Ираклис Ираклис 34 62
7 Арис Арис 34 62
8 Ксанти Ксанти 34 50
9 ОФИ ОФИ 34 49
10 Эдессаикос Эдессаикос 34 42
11 Ларисса Ларисса 34 40
12 Атинаикос Атинаикос 34 40
13 ПАЕ Этникос Пирей ПАЕ Этникос Пирей 34 39
14 Паниониос Паниониос 34 36
15 ПАЕ Ионикос Никаиас ПАЕ Ионикос Никаиас 34 34
16 Докса Драмас Докса Драмас 34 29
17 Левадиакос Левадиакос 34 20
18 Кавала Кавала 34 19
Полная таблица

топ-5 тегов