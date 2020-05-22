Экс-хавбек ЦСКА Вернблум близок к уходу из ПАОКа

Полузащитник ПАОКа Понтус Вернблум в скором времени сменит команду, утверждает Expressen.

По информации источника, греческий клуб собирается расстаться с 33-летним футболистом из-за финансовых проблем.

Контракт шведа с ПАОКом рассчитан до июня 2021 года, его зарплата составляет 1,42 миллиона евро за сезон.

Вернблум известен по выступлениям за московский ЦСКА, цвета которого он защищал с 2012 по 2018 год.

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