Экс-хавбек ЦСКА Ярошик начал самостоятельную тренерскую карьеру

Бывший полузащитник московского ЦСКА Иржи Ярошик назначен на пост главного тренера "Усти-над-Лабем".

Это первый самостоятельный опыт работы для 42-летнего специалиста, который ранее входил в штабы "Слована" и "Ружомберока".

Ярошик является воспитанником "Усти-над-Лабем", цвета которого он защищал с 1986 по 1988 год.

Новая команда экс-армейца выступает во втором чешском дивизионе.

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