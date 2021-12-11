Экс-хавбек "Фиорентины" войдёт в тренерский штаб "Спартака"

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Бывший полузащитник "Фиорентины", "Наполи" и "Монреаль Импакт" Марко Донадель будет работать в России.

По информации журналиста Луки Бьянчина, 38-летний итальянец войдёт в тренерский штаб московского "Спартака".

С 2019 по 2021 год специалист был трудоустроен в "Фиорентине". В клубе РПЛ он будет помогать Паоло Ваноли.

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