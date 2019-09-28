Экс-хавбек "Интера" Гуарин выбрал новый клуб

"Васко да Гама" на своём официальном сайте объявила о переходе известного колумбийского полузащитника Фредди Гуарина.

Стороны заключили краткосрочный контракт, рассчитанный до конца 2019 года.

33-летний футболист присоединился к бразильскому клубу на правах свободного агента, то есть абсолютно бесплатно.

В течение карьеры Гуарин выступал за "Энвигадо", "Бока Хуниорс", "Сент-Этьен", "Порту", "Интер" и "Шанхай Шенхуа".

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