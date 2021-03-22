Экс-хавбек "Крыльев Советов" рассказал, как ему запрещали поддерживать Кокорина

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Экс-хавбек "Крыльев Советов" рассказал, как ему запрещали поддерживать Кокорина

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Бывший полузащитник "Крыльев Советов" Алан Чочиев рассказал, что руководство самарского клуба запрещало ему поддерживать нападающего Александра Кокорина, когда тот находился в тюрьме.

"В Самаре сложилась нездоровая ситуация. Тренер меня поддерживал: "Поступай как считаешь нужным", а клуб мне говорил: "Если будешь ему помогать, у тебя будут проблемы". Это сильно напрягало. Мне запрещали всячески поддерживать Сашу: публиковать посты в инстаграме, отправлять ему передачки. Кто-то даже написал в клуб, почему я помогаю преступникам. Я зашел в кабинет, не буду говорить чей, и слышу: "Не помогай, не лезь!" Я этого не мог понять, злился. У меня что, в контракте прописано, что мне нельзя помогать другу? Да и какая разница: друг или нет? Если вдруг, не дай Бог, кто-то из футболистов окажется в тюрьме, я минимум одну передачку отправлю. Просто из солидарности", - приводит слова Чочиева Sports.ru.

Чочиев и Кокорин дружат уже много лет. Они подружились в спортивном интернате "Локомотива", воспитанниками которого они являются. В 2020 году 29-летний Чочиев перешел в "Чайку".

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