Экс-хавбек "Крыльев Советов" умер от коронавируса в 42-летнем возрасте

Фото твиттер "Крыльев Советов"

Ушёл из жизни бывший полузащитник "Крыльев Советов" и сборной Беларуси Денис Ковба.

Самарский клуб сообщил, что футболист умер сегодня, выразив соболезнования его родным и близким.

Хавбек неделю назад попал в реанимацию в тяжёлом состоянии из-за осложнений на фоне заболевания коронавирусом.

Большую часть карьеры Ковба провёл в "Крыльях", также он выступал за украинские клубы "Звезда" и "Александрия", пражскую "Спарту", "Химки". В его активе 35 матчей за белорусскую сборную и 2 забитых гола.

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