Экс-хавбек "Крыльев Советов" умер от коронавируса в 42-летнем возрасте
Фото твиттер "Крыльев Советов"
Ушёл из жизни бывший полузащитник "Крыльев Советов" и сборной Беларуси Денис Ковба.
Самарский клуб сообщил, что футболист умер сегодня, выразив соболезнования его родным и близким.
Хавбек неделю назад попал в реанимацию в тяжёлом состоянии из-за осложнений на фоне заболевания коронавирусом.
Большую часть карьеры Ковба провёл в "Крыльях", также он выступал за украинские клубы "Звезда" и "Александрия", пражскую "Спарту", "Химки". В его активе 35 матчей за белорусскую сборную и 2 забитых гола.
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