Экс-хавбек "Ливерпуля" Риера завершил карьеру

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Альберт Риера принял решение о завершении карьеры.

"Сейчас настало самое правильное время, чтобы попрощаться с футболом. Я благодарю все клубы и их болельщиков, за которые я выступал в своей карьере. Я горжусь тем, что они были со мной все 17 лет. Пора двигать дальше", - приводит слова Риеры официальный сайт мерсисайдцев.

35-летний Риера выступал за "Ливерпуль" с 2008 по 2010 годы, провел за клуб 55 матчей и забил 5 голов. Также играл за "Мальорку", "Бордо", "Эспаньол", "Манчестер Сити", "Олимпиакос", "Галатасарай", "Уотфорд", "Удинезе", вновь "Мальорку", "Заврч" и "Копер". За сборную Испании сыграл 16 матчей и забил 4 гола. Двукратный чемпион Турции, чемпион Греции, двукратный обладатель Кубка Испании, двукратный обладатель Суперкубка Турции.

Не пропустите: "Барселона" попрощалась с Маскерано. | http://soccernews.ru