Экс-хавбек "Локомотива" Михалик рассказал, когда завершит карьеру
Полузащитник "Волыни" Тарас Михалик заявил, что он намерен завершить карьеру по окончании нынешнего года.
"Думаю, что этот год еще доиграю - и, наверное, хватит. По поводу тренерской карьеры - не будем загадывать", - сказал Михалик в интервью Youtube-каналу "Горняка-Спорт".
35-летний Михалик ранее выступал за киевский ЦСКА, "Закарпатье", киевское "Динамо" и московский "Локомотив". За сборную Украины сыграл 32 матча. Двукратный чемпион Украины, чемпион России.
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