Экс-хавбек "Локомотива" Тарасов рассказал о своих предпочтениях в сексе
Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал, что он любит делать покупки в секс-шопах.
"Пристрастия и фетиши — это кайф и интерес. Но не все. Есть и больные люди, которые любят с собаками, кошками… Вот эти все дела. Думаю, это уже заболевание.
У нас в доме есть красная комната. Если честно, меня Настя просто убьет за то, что я это рассказываю. Но там классические вещи, ничего такого уж извращенного. Разные масочки, чтобы глазки закрывали. Что в этом такого? Наручники всегда приветствуются, конечно. Для меня или для нее? По настроению, но пока что на меня не надевали.
Понятно, что покупкой таких вещей должен заниматься мужчина. Я это делаю не стесняясь. Что тут такого? Это нормально. Для того, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь. Я постарше, я придумываю все фишки. Но самое главное, что моей жене это тоже нравится и доставляет удовольствие", - рассказал Тарасов в интервью на YouTube-каналу T-killah.
В данный момент 32-летний Тарасов женат на 25-летней модели Анастасии Костенко. Это третий брак в его жизни.
В начале июля у Тарасова завершился контракт с "Локомотивом" и он является свободным агентом. В концовке прошлого сезона футболист получил травму и отправился на операцию в итальянскую клинику. "Локомотив" отказался оплачивать счет за лечение, мотивировав это тем, что Тарасов принял решение об операции самостоятельно.
Тарасов выступал за "Локомотив" с 2010 года. Всего он провел за клуб 188 матчей, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.
Не пропустите: Тарасов ответил на сообщения о своей задолженности по алиментам. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Стала известна возможная причина падения самолета, на котором погиб Сала
-
"Спартак" обыграл "Тун" и вышел в плей-офф раунд Лиги Европы
-
ПСЖ назвал "Барселоне" очередные условия для трансфера Неймара
-
СМИ: "Динамо" и "Спартак" - самые убыточные клубы России в 2018 году
-
Алексей Михайличенко возглавил "Динамо" Киев
Лента новостей
-
Определился соперник "Спартака" в плей-офф раунде Лиги Европы
-
ЦСКА нацелился на хавбека "Монако"
-
"Астана" вышла в плей-офф раунд Лиги Европы
-
"Рома" договорилась о трансфере турецкого защитника
-
Кононов высказался о победе "Спартака" над "Туном" в Лиге Европы
-
БАТЭ и "Заря" вышли в плей-офф раунд Лиги Европы, "Динамо" Тбилиси и "Нефтчи" вылетели
-
Стала известна возможная причина падения самолета, на котором погиб Сала
-
Экс-хавбек "Локомотива" Тарасов рассказал о своих предпочтениях в сексе
-
Винисиус отказался переходить в ПСЖ
-
4
"Спартак" обыграл "Тун" и вышел в плей-офф раунд Лиги Европы
-
1
Месси пропустит стартовый матч чемпионата Испании
-
1
Экс-форвард сборной Украины назвал самую большую сумму, которую платил за секс
-
Нолито вернется в "Сельту"
-
"Атлетико" нацелился на хавбека "Наполи"
-
Месси показал, как восстанавливается после травмы
-
Вальверде рассказал, как проходит восстановление Месси после травмы
-
"Рома" согласовала трансфер защитника "Ливерпуля" Ловрена
-
В ПСЖ прокомментировали информацию об отстранении Неймара от тренировок
-
1
Вальверде назвал цель "Барселоны" в новом сезоне
-
Стало известно, почему "Манчестер Юнайтед" не купил португальского форварда
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|5
|13
|2
|Ростов
|5
|11
|3
|ЦСКА Москва
|5
|10
|4
|Краснодар
|5
|10
|5
|Арсенал Тула
|5
|10
|6
|Локомотив Москва
|5
|10
|7
|Спартак Москва
|5
|8
|8
|Рубин
|5
|7
|9
|Урал
|5
|7
|10
|Ахмат
|5
|6
|11
|Динамо Москва
|5
|5
|12
|Тамбов
|5
|4
|13
|Уфа
|5
|4
|14
|Крылья Советов
|5
|3
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|5
|2
|16
|Оренбург
|5
|1