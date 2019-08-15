Экс-хавбек "Локомотива" Тарасов рассказал о своих предпочтениях в сексе

Бывший полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал, что он любит делать покупки в секс-шопах.

"Пристрастия и фетиши — это кайф и интерес. Но не все. Есть и больные люди, которые любят с собаками, кошками… Вот эти все дела. Думаю, это уже заболевание.

У нас в доме есть красная комната. Если честно, меня Настя просто убьет за то, что я это рассказываю. Но там классические вещи, ничего такого уж извращенного. Разные масочки, чтобы глазки закрывали. Что в этом такого? Наручники всегда приветствуются, конечно. Для меня или для нее? По настроению, но пока что на меня не надевали.

Понятно, что покупкой таких вещей должен заниматься мужчина. Я это делаю не стесняясь. Что тут такого? Это нормально. Для того, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь. Я постарше, я придумываю все фишки. Но самое главное, что моей жене это тоже нравится и доставляет удовольствие", - рассказал Тарасов в интервью на YouTube-каналу T-killah.

В данный момент 32-летний Тарасов женат на 25-летней модели Анастасии Костенко. Это третий брак в его жизни.

В начале июля у Тарасова завершился контракт с "Локомотивом" и он является свободным агентом. В концовке прошлого сезона футболист получил травму и отправился на операцию в итальянскую клинику. "Локомотив" отказался оплачивать счет за лечение, мотивировав это тем, что Тарасов принял решение об операции самостоятельно.

Тарасов выступал за "Локомотив" с 2010 года. Всего он провел за клуб 188 матчей, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

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