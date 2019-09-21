Экс-хавбек "Манчестер Юнайтед" Андерсон решил завершить карьеру
Известный бразильский футболист Андерсон принял решение повесить бутсы на гвоздь.
31-летний полузащитник проиграл борьбу за место в стартовом составе турецкой команды "Адана Демирспор" и захотел попробовать себя вне футбольного поля.
Хавбек прославился благодаря выступлениям за "Порту", "Манчестер Юнайтед" и "Фиорентину".
Примечательно, что Андерсону всего 31 год.
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