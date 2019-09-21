Экс-хавбек "Манчестер Юнайтед" Андерсон решил завершить карьеру

Известный бразильский футболист Андерсон принял решение повесить бутсы на гвоздь.

31-летний полузащитник проиграл борьбу за место в стартовом составе турецкой команды "Адана Демирспор" и захотел попробовать себя вне футбольного поля.

Хавбек прославился благодаря выступлениям за "Порту", "Манчестер Юнайтед" и "Фиорентину".

Примечательно, что Андерсону всего 31 год.

Не пропустите: Бербатов завершил карьеру. | http://soccernews.ru