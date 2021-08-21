Экс-хавбек "Манчестер Юнайтед" обвиняется в мошенничестве в крупном размере

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Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андерсон может оказаться в тюрьме, сообщает Goal.com.

По информации источника, экс-футболисту предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег с помощью операций с криптовалютой.

Следствие предполагает, что помимо бразильского хавбека в преступную группу входили ещё семь человек.

Андерсон завершил карьеру в 2019 году в 31-летнем возрасте. Он прославился благодаря выступлениям за "Порту", "МЮ" и "Фиорентину".

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