Экс-хавбек "Милана" Бертолаччи перешёл в "Сампдорию"

"Сампдория" подписала контракт с полузащитником Андреа Бертолаччи. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



Соглашение 28-летнего футболиста рассчитано до конца этого сезона. Хавбек перешел в команду на правах свободного агента.

Последней командой Бертолаччи был "Милан", в котором он играл с 2015 года.



"Сампдория" занимает последнее место в турнирной таблице Серии А, набрав в 7 турах 3 балла.

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