Экс-хавбек "Милана" Бертолаччи перешёл в "Сампдорию"
"Сампдория" подписала контракт с полузащитником Андреа Бертолаччи. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение 28-летнего футболиста рассчитано до конца этого сезона. Хавбек перешел в команду на правах свободного агента.
Последней командой Бертолаччи был "Милан", в котором он играл с 2015 года.
"Сампдория" занимает последнее место в турнирной таблице Серии А, набрав в 7 турах 3 балла.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|7
|19
|2
|Интер Милан
|7
|18
|3
|Аталанта
|7
|16
|4
|Наполи
|7
|13
|5
|Рома
|7
|12
|6
|Лацио
|7
|11
|7
|Кальяри
|7
|11
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|7
|10
|10
|Хеллас Верона
|7
|9
|11
|Болонья
|7
|9
|12
|Парма
|7
|9
|13
|Милан
|7
|9
|14
|Удинезе
|7
|7
|15
|Сассуоло
|6
|6
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|СПАЛ
|7
|6
|18
|Лечче
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3