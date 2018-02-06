Экс-хавбек "Милана" стал игроком австрийского клуба "Адмира Ваккер"

Теги бохумадмираалександр меркель

Экс-хавбек "Милана" стал игроком австрийского клуба "Адмира Ваккер"

"Адмира Ваккер" объявил о переходе казахстанского полузащитника "Бохума" Александра Меркеля, сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера составила 250 тысяч евро. Хавбек подписал контракт с австрийцами до лета 2022 года.

25-летний Меркель выступал за "Бохум" с 2016 года, провел за клуб 14 матчей. Ранее играл за "Милан", "Дженоа", "Удинезе", "Уотфорд", "Грассхоппер" и "Пизу". За сборную Казахстана сыграл 1 матч. 

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