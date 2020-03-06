Экс-хавбек московского "Динамо" возглавил "Брагу"

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Экс-хавбек московского "Динамо" возглавил "Брагу"

"Брага" на своём официальном сайте объявила о назначении Куштодиу на пост главного тренера команды.

36-летний специалист сменил у руля "канониров" Рубена Аморима, который, в свою очередь, возглавил "Спортинг".

Куштодиу до последнего времени работал с юношеской командой "Браги".

Будучи футболистом, португалец играл на позиции центрального полузащитника. Он известен по выступлениям за московское "Динамо".

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