Экс-хавбек московского "Динамо" возглавил "Брагу"
"Брага" на своём официальном сайте объявила о назначении Куштодиу на пост главного тренера команды.
36-летний специалист сменил у руля "канониров" Рубена Аморима, который, в свою очередь, возглавил "Спортинг".
Куштодиу до последнего времени работал с юношеской командой "Браги".
Будучи футболистом, португалец играл на позиции центрального полузащитника. Он известен по выступлениям за московское "Динамо".
Не пропустите: "Ливерпуль" погрузился в кризис? Травма капитана, спад атаки и отсутствие "скамейки" привели "красных" к худшей серии за последние годы. | http://soccernews.ru
главное
-
"Лестер" 2015/16 или "Лестер" 2019/2020? Роджерсу будет сложно замахнуться на чемпионство, но он уже сделал больше, чем Раньери!
-
В "Локомотиве" подтвердили, что Сёмину не гарантирован пост главного тренера в следующем сезоне
-
Роналдиньо освободили из-под ареста
-
Экс-хавбек сборной Дании заразился коронавирусом
-
Главные новости дня: 5 марта
Лента новостей
-
Самедов в ходе футбольной карьеры отказал двум испанским клубам
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча Кубка России с ЦСКА
-
"Лестер" 2015/16 или "Лестер" 2019/2020? Роджерсу будет сложно замахнуться на чемпионство, но он уже сделал больше, чем Раньери!
-
Дортмундская "Боруссия" нацелилась на защитника ПСЖ
-
В "Локомотиве" подтвердили, что Сёмину не гарантирован пост главного тренера в следующем сезоне
-
Мостовой объяснил, почему не начинает тренерскую карьеру
-
Экс-хавбек московского "Динамо" возглавил "Брагу"
-
Ван Перси войдёт в тренерский штаб "Фейеноорда"
-
Гендиректор "Локомотива" Кикнадзе озвучил детали предложения "Милана" по Алексею Миранчуку
-
Губерниев прокомментировал отказ Гончаренко от рукопожатия с Тедеско после матча "Спартак" - ЦСКА
-
"Монако" отреагировал на полугодичную дисквалификацию Мартинша
-
"Манчестер Сити" готовит предложение по защитнику "Интера"
-
Гендиректор "Локомотива" Кикнадзе высказался о конфликте Сёмина и Смолова
-
Роналдиньо освободили из-под ареста
-
Малафеев поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020
-
Впервые за 14 лет в четвертьфинал Кубка Англии вышли только клубы АПЛ
-
Гендиректор "Локомотива" Кикнадзе рассказал о сложных отношениях с Сёминым
-
Шевченко сделал заявление о своём будущем в сборной Украины
-
Флик может покинуть "Баварию" ради АПЛ
-
"Сочи" пока не определился с участием Кокорина в матче с "Зенитом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|23
|59
|2
|Бенфика
|23
|58
|3
|Брага
|23
|43
|4
|Спортинг Лиссабон
|23
|39
|5
|Рио Аве
|23
|37
|6
|ФК Фамаликао
|23
|36
|7
|Витория Гимарайнш
|23
|34
|8
|Жил Висенте
|23
|29
|9
|Санта-Клара
|23
|29
|10
|Боавишта
|23
|28
|11
|Морейренсе ФК
|23
|27
|12
|Витория Сетубал
|23
|27
|13
|Белененсиш
|23
|25
|14
|Маритиму
|23
|24
|15
|КД Тондела
|23
|24
|16
|Пасуш де Феррейра
|23
|22
|17
|Портимоненсе
|23
|16
|18
|Дешпортиво Авеш
|23
|13