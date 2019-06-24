Экс-хавбек Промес перейдет в "Аякс" за 20 миллионов евро

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Экс-хавбек Промес перейдет в "Аякс" за 20 миллионов евро

Голландский полузащитник "Севильи" Квинси Промес близок к переходу в "Аякс", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, амстердамский клуб договорился о переходе хавбека за 20 миллионов евро. При этом "Севилья" сохранит за собой процент от суммы последующего трансфера игрока. Промес уже успешно прошел медицинское обследование в "Аяксе" и подпишет с клубом контракт до лета 2024 года.

В минувшем сезоне 27-летний Промес провел за "Севилью" 56 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал 10 результативных передач.

Напомним, что ранее голландец на протяжении четырех лет выступал за "Спартак".

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