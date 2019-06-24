Экс-хавбек Промес перейдет в "Аякс" за 20 миллионов евро
Голландский полузащитник "Севильи" Квинси Промес близок к переходу в "Аякс", сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, амстердамский клуб договорился о переходе хавбека за 20 миллионов евро. При этом "Севилья" сохранит за собой процент от суммы последующего трансфера игрока. Промес уже успешно прошел медицинское обследование в "Аяксе" и подпишет с клубом контракт до лета 2024 года.
В минувшем сезоне 27-летний Промес провел за "Севилью" 56 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал 10 результативных передач.
Напомним, что ранее голландец на протяжении четырех лет выступал за "Спартак".
Не пропустите: Комбаров перейдет в "Крылья Советов". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
В "Спартаке" разгорается конфликт между главным тренером и генеральным директором
-
"Спартак" отдаст в аренду Глушенкова
-
1
Экс-хавбек Промес перейдет в "Аякс" за 20 миллионов евро
-
"Реал" приступил к реконструкции клубного стадиона
-
1
Мане: "Я бы обменял выигрыш ЛЧ с "Ливерпулем" на победу Сенегала в Кубке Африки"
-
2
Глушаков рассказал о драке в раздевалке сборной России на Евро-2016
-
ЦСКА потерял основного защитника на длительный срок
-
1
Глушаков назвал причину своего конфликта с Каррерой
-
1
Игроки "Спартака" прилетели на сбор в Австрию
-
1
Глушаков назвал трех лучших русских футболистов XXI века
-
1
Глушаков высказался о Каррере
-
Аршавин погасил задолженность по алиментам
-
2
Китайский клуб предложил Иммобиле 10 миллионов евро в год
-
3
Мане: "Я единственный профессиональный футболист, который не умеет играть на PlayStation"
-
1
Глушаков ответил на предложение пойти работать в женский футбол
-
12
Украинские футболисты сфотографировались с плакатом "20% моей страны оккупированы Россией"
-
Трансфер Фелиша в "Атлетико"? Очень хороший вариант, однако многое будет зависеть от Гризманна
-
1
Экс-защитник "Спартака" Паршивлюк перешел в "Динамо"
-
Уан-Биссака близок к переходу в "МЮ" за 62 миллиона евро
-
1
Моуринью может возглавить "Ньюкасл"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32