Экс-хавбек ПСЖ Кабай выбрал новый клуб

"Сент-Этьен" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Йоана Кабая.

33-летний футболист присоединился к новому клубу на правах свободного агента и заключил годичный контракт.

Последним местом работы француза был "Аль-Наср" из ОАЭ. Также хавбек известен по выступлениям за "Лилль", "Ньюкасл", ПСЖ и "Кристал Пэлас".

Рыночная стоимость Кабая оценивается в 2 миллиона евро.

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