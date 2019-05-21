Экс-хавбек "Реала" рассказал о своем переходе в российский клуб



Бывший полузащитник "Реала" Ройстон Дренте рассказал, как он стал игроком владикавказской "Алании".

"Они знали, что у меня есть магазин в Роттердаме и постоянно звонили туда. Им не удалось застать меня, поэтому они приехали туда. Люди из магазина позвонили мне и сообщили, что со мной хотят поговорить русские", - приводит слова Дренте FourFourTwo.

В февраля 2013 года 26-летний на тот момент Дренте перешел в "Аланию" в статусе свободного агента. За российский клуб он провел шести матчей, в которых забил три гола. В данный момент он выступает за "Спарту" (Роттердам). Ранее выступал за "Фейеноорд", "Эркулес", "Эвертон", "Рединг", "Шеффилд Уэнсдей", "Кайзери Эрчиесспор" и "Баньяс". За сборную Нидерландов сыграл 1 матч.

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