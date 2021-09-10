Экс-хавбек "Рубина" Макаров рассказал, как он ругался со Слуцким

Фото: инстаграм Дениса Макарова/Автор неизвестен

Бывший полузащитник "Рубина" Денис Макаров, выступающий за московский "Динамо", рассказал о своем конфликте с главным тренером казанского клуба Леонидом Слуцким.

"Это был обычный футбол, образно говоря, пять на пять. И если Викторович выбрал одну команду себе, он начинает за нее "топить". Все время любые фолы, любые ауты — он никогда ничего не дает. А ты играешь в другой команде, и он все время начинает подсуживать им. А ты злишься, проигрываешь. Предвзятый был. Конфликты с судейством часто бывали на тренировках. Было, что он выгонял меня с тренировки. За то, что я ему отвечал. Ему это не нравилось. Просто орал на него, что это нечестно", — сказал Макаров в интервью ютуб-каналу "Коммент.Шоу".

23-летний Макаров выступал за "Рубин" с 2020 по 2021 годы, провел за клуб 40 матчей, забил 11 мячей и отдал одну голевую передачу. В минувшем августе он перешел в "Динамо" за 7,5 миллионов евро.

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