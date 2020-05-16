Экс-хавбек "Сатурна" Левченко рассказал, почему не хочет жить в России или Украине

Известный в прошлом украинский футболист Евгений Левченко объяснил, почему предпочитает жить за границей.

"То, что в Европе кажется простым, в России и на Украине делается через пятую точку. О людях никто не думает, и меня это сильно расстраивает. Я объездил полмира - везде есть чёткие, эффективные инструменты по защите прав граждан. А у нас стучишься в дверь и понимаешь, что она наглухо закрыта для тебя, если ты кому-то не заплатил или у тебя нет связей. И это начинается с самого низового уровня.

Поэтому мне неинтересно жить в России или на Украине. Раздражает отношение людей к своим правам. Многие считают, что у них нет голоса и принимают ситуацию такой, какая она есть. Это неправильный подход. Так вы никогда не победите коррупцию. Хотя есть масса примеров, когда эту проблему решали за очень короткий срок. Было бы у общества желание", - рассказал бывший полузащитник.

Левченко наиболее известен по выступлениям за "Витесс", "Гронинген" и "Сатурн". За сборную Украины провёл 8 матчей.

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