Экс-хавбек сборной Дании заразился коронавирусом

Теги даниякоронавирус

Экс-хавбек сборной Дании заразился коронавирусом

У известного в прошлом датского футболиста Томаса Каленберга диагностировали коронавирус.

Сообщается, что 36-летний экс-полузащитник заразился во время визита в Амстердам. Между тем, врачи позитивно оценивают состояние спортсмена.

Каленберг в течение карьеры выступал за "Брондбю", "Осер", "Вольфсбург" и "Эвиан". За сборную Дании сыграл 47 матчей и забил 5 голов.

По всему миру коронавирусом заболели почти 100 тысяч человек. Более трёх тысяч случаев завершились летальным исходом.

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