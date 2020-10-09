Экс-хавбек "Сочи" Имбула заключил контракт с французским клубом

"Генгам" объявил о возвращении в клуб своего воспитанника Жанелли Имбула.

28-летний футболист присоединился к родной команде в качестве свободного агента.

Последним местом работы француза был "Сочи", за который он провёл всего 1 матч.

Имбула наиболее известен по выступлениям за "Порту", "Марсель", "Сток Сити" и "Райо Вальекано".

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