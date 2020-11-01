Экс-хавбек "Спартака" Билялетдинов высказался о лидерстве в РПЛ
Экс-игрок "Спартака" и сборной России Динияр Билялетдинов высказался о результатах ЦСКА в чемпионате России.
Ранее "армейцы" обыграли "Ротор" в матче 13-го тура РПЛ и вышли на 1-е место в турнирной таблице.
"То, что ЦСКА теперь занимает первое место в турнирной таблице спустя больше года отсутствия там, на самом деле, ничего не значит: ни ослабление конкурентов, ни усиление самого ЦСКА. Сейчас, конечно, нельзя еще говорить о равноправной борьбе ЦСКА, "Зенита" и "Спартака". Много матчей впереди, это только начало борьбы. Кто на каком месте окажется, это одному футбольному богу известно. Сейчас это промежуточный результат какой-то. Можно порадоваться, но я думаю, и сам тренер, и ребята понимают, что это на данном этапе вообще ничего не значит. Пока еще очень рано что-то прогнозировать на конец сезона. Потому что, во-первых, игры у них сейчас будут наслаиваться все больше и больше, в еврокубках все-таки команды "Зенита" и ЦСКА участвуют. Тут может появиться небольшое преимущество, грубо говоря, у "Спартака", потому что загруженность у них будет меньше. Тут тяжело пока что-то говорить", - цитирует Билялетдинова "СЭ".
А еще: ЦСКА обыграл "Ротор" и возглавил турнирную таблицу РПЛ| http://soccernews.ru
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