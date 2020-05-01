Экс-хавбек "Спартака" Ибсон удивлён прогрессом Дзюбы

Бывший полузащитник московского "Спартака" Ибсон высказался об игре воспитанника "красно-белых" Артёма Дзюбы, который сейчас выступает за "Зенит".

"Когда я был в "Спартаке", Дзюба был ещё очень молод, но он уже тогда выделялся своими физическими данными. Сейчас он смог использовать свои данные, а тогда он был щуплым и неуклюжим. Но со временем он поработал над своими физическими данными, плюс Дзюба всегда был одарён техникой. Он высокий и мощный, у него отличные качества для форварда. Я предполагал, что Дзюба может выйти на другой уровень именно из-за своих физических данных, но я не думал, что он так сильно прибавит, его игра стала для меня неожиданностью", - сказал бразилец.

Напомним, что Ибсон выступал за "Спартак" с 2009 по 2011 год.

Что касается Дзюбы, то он покинул "народную команду" на правах свободного агента в 2015 году, перейдя в стан принципиального соперника.

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