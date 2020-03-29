Экс-хавбек "Спартака" Калиниченко из-за коронавируса призвал всех сидеть дома

Бывший игрок "Спартака" Максим Калиниченко в твиттере призвал всех сидеть дома в связи с пандемией коронавируса.

"Сегодня мир поделился на паникеров (тех, кто сидит дома) и на умных (кому все по...), завтра он может поделиться на живых и на не очень... Умные, не нужно мне рассказывать о мировом заговоре, просто проявите благоразумие - посидите дома", - написал Калиниченко.

По последним данным, в мире заразились коронавирусом уже 666 тыс. человек, около 141 тыс. выздоровели. Скончались - более 30 тысяч человек. Количество случаев заражения в России превысило 1,5 тысяч.

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