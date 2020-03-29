Экс-хавбек "Спартака" Калиниченко из-за коронавируса призвал всех сидеть дома
Бывший игрок "Спартака" Максим Калиниченко в твиттере призвал всех сидеть дома в связи с пандемией коронавируса.
"Сегодня мир поделился на паникеров (тех, кто сидит дома) и на умных (кому все по...), завтра он может поделиться на живых и на не очень... Умные, не нужно мне рассказывать о мировом заговоре, просто проявите благоразумие - посидите дома", - написал Калиниченко.
По последним данным, в мире заразились коронавирусом уже 666 тыс. человек, около 141 тыс. выздоровели. Скончались - более 30 тысяч человек. Количество случаев заражения в России превысило 1,5 тысяч.
А еще: Жириновский раскритиковал Лукашенко из-за продолжающегося чемпионата Беларуси| http://soccernews.ru
главное
-
Роналду нарушил условия карантина в Португалии
-
Коутиньо готов перейти в "Тоттенхэм"
-
Щесны рассказал, как Роналду извинился перед партнерами по "Ювентусу" за свое удаление
-
Легенда "Манчестер Юнайтед" призвал аннулировать итоги чемпионата Англии
-
Жириновский раскритиковал Лукашенко из-за продолжающегося чемпионата Беларуси
Лента новостей
-
Тарасов подарил своей жене на день рождения автомобиль Порше
-
"Уфа" продлила карантин для игроков до 12 апреля
-
Жемалетдинов: "Хотелось бы доиграть сезон, есть вариант, что мы можем догнать "Зенит"
-
Аршавин: "Лучше всего к индивидуальным тренировкам адаптированы Кокорин и Мамаев"
-
Филиппо Индзаги назвал Иммобиле лучшим итальянским игроком на данный момент
-
Роналду нарушил условия карантина в Португалии
-
Экс-хавбек "Спартака" Калиниченко из-за коронавируса призвал всех сидеть дома
-
"Ислочь" обыграла "Смолевичи" в матче 2-го тура чемпионата Беларуси
-
"Кальяри" готов выкупить Наингголана у "Интера" с одним условием
-
1
Экс-доктор "Спартака" рассказал, какие могут последствия у спортсменов после излечения от коронавируса
-
Гендиректор "Ахмата": "Игроки клуба возобновят тренировки, когда правительство снимет ограничения"
-
Коутиньо готов перейти в "Тоттенхэм"
-
1
"МЮ" зимой хотел купить Федерико Вальверде. "Реал" потребовал 500 миллионов евро
-
4
Бывший игрок "Барселоны" хочет пожаловаться на "Сьон" из-за разрыва контракта
-
2
Щесны рассказал, как Роналду извинился перед партнерами по "Ювентусу" за свое удаление
-
4
Хави рассказал, при каких условиях он бы возглавил "Барселону"
-
Экс-президент РФС сравнил чемпионат Беларуси с порнографией
-
3
Гюндоган оценил вероятность признания "Ливерпуля" чемпионом Англии
-
Ушел из жизни легендарный футболист "Атлетико"
-
Зе Луиш вместе со своей русской девушкой поучаствовал в челлендже с переодеванием и танцем
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20