Экс-хавбек "Спартака" Моцарт не исключил возвращение в Россию
Бывший полузащитник "Спартака" Сантос Моцарт признался, что он однажды может вернуться в Россию.
"Вообще, внутри меня есть ощущение, что я ещё вернусь в Россию. Может быть, в качестве тренера. Кто знает, возможно, "Спартака", - сказал 39-летний бразилец.
Моцарт выступал за "красно-белых" с 2005 по 2009 год, сыграл 94 матча, забил 10 голов и сделал 19 ассистов.
После завершения карьеры экс-хавбек "Спартака" начал тренерскую карьеру. В его послужном списке уже числятся три клуба - "Жарагуа", "Реджина" (ассистент) и "Коритиба" (юношеская команда).
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