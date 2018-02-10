Экс-хавбек "Спартака" Озбилиз продолжит карьеру в Молдове

"Шериф" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Бешикташа" Араза Озбилиза.

Тираспольский клуб арендовал 27-летнего армянина, который известен по выступлениям за "Кубань" и "Спартак", до лета 2018 года.

"Я очень рад, что оказался здесь. Настроение хорошее, с тренером пообщался. Я уже чувствую себя как дома. Знаю, что "Шериф" является самым большим клубом Молдовы, который каждый год выступает в еврокубках. Для меня, конечно, это был важный критерий. Переход в "Шериф" не считаю шагом назад. Если ты сделал такой шаг, значит, так было нужно. Думаю, это шаг вперёд, потому что в "Бешикташе" я не играл и приехал сюда за игровой практикой и с целью помочь команде" - сказал футболист.

Стоит отметить, что в этом сезоне Озбилиз сыграл за "Бешикташ" всего 1 матч в Кубке Турции, забив в нём гол.

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