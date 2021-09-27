Экс-хавбек "Спартака" Павленко рассказал о несостоявшемся переходе в "Барселону"
Бывший полузащитник московского "Спартака" Александр Павленко рассказал, что много лет назад им интересовалась "Барселона".
"Никто не афишировал тогда, но были слухи. В 16 лет говорили, что "Барселона" интересовалась. Ну, знаешь эти огромные их списки. Но это не подтвержденное все. Сейчас бы перешел в любой клуб Европы из топ-5, прям в любой. Очень бы хотелось попробовать себя там", — приводит слова Павленко Eurosport.
36-летний Павленко завершил карьеру в 2020 году. В настоящее время он работает тренером московского клуба "Родина". В бытность футболистом выступал за "Спартак", "Шинник", "Ростов", "Терек", "Крылья Советов", "Тосно", "Луч-Энергию", вновь "Шинник", "Урал", "Томь" и "Родину".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14