Экс-хавбек "Спартака" Павленко рассказал о несостоявшемся переходе в "Барселону"

Теги спартак москвабарселонаалександр павленко

Экс-хавбек "Спартака" Павленко рассказал о несостоявшемся переходе в "Барселону"

Бывший полузащитник московского "Спартака" Александр Павленко рассказал, что много лет назад им интересовалась "Барселона".

"Никто не афишировал тогда, но были слухи. В 16 лет говорили, что "Барселона" интересовалась. Ну, знаешь эти огромные их списки. Но это не подтвержденное все. Сейчас бы перешел в любой клуб Европы из топ-5, прям в любой. Очень бы хотелось попробовать себя там", — приводит слова Павленко Eurosport.

36-летний Павленко завершил карьеру в 2020 году. В настоящее время он работает тренером московского клуба "Родина". В бытность футболистом выступал за "Спартак", "Шинник", "Ростов", "Терек", "Крылья Советов", "Тосно", "Луч-Энергию", вновь "Шинник", "Урал", "Томь" и "Родину".

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