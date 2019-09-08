Экс-хавбек "Спартака" высказался о задержании его водителя с наркотиками

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Экс-хавбек "Спартака" высказался о задержании его водителя с наркотиками
Бывший полузащитник "Спартака" Фернандо, который летом перешел в китайский "Бейджин Гуоань", прокомментировал задержание в Москве его водителя Робсона Оливейры

"Сразу после того, как я узнал о задержании Оливейры, то сразу сказал, что это было лекарство, которое он вез для моего тестя. Мы предоставили все необходимые документы - рецепт, медицинскую карту и паспорт тестя. Это доказывает, что лекарство было действительно нужно ему", - приводит слова Фернандо Globo Esporte.

Впрочем, следствие не согласно со словами Фернандо. По их мнению, бразилец провез запрещенные вещества для продажи.

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