Экс-хавбек "Ювентуса" и "Атлетико" Оливера объявил о завершении карьеры

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Уругвайский футболист Рубен Оливера решил повесить бутсы на гвоздь из-за проблем с сердцем.

Атакующий полузащитник завершил профессиональную карьеру в возрасте 38 лет.

"Я больше не буду играть в футбол. Это не совсем моё решение, так как три недели назад у меня были выявлены проблемы с сердцем. Я не хотел бы заканчивать карьеру так, потому что по-прежнему полон страсти к этому виду спорта. Поэтому я начну тренерскую деятельность", - цитирует Оливеру Football Italia.

Хавбек известен по выступлениям за "Ювентус" и ряд других итальянских клубов. В Испании он успел поиграть за мадридский "Атлетико".

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