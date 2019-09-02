Экс-хавбек "Зенита" Маркизио получил предложение из Бразилии

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Экс-хавбек "Зенита" Маркизио получил предложение из Бразилии

Бывший полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио может продолжить карьеру в Бразилии, сообщает итальянская пресса.

Переговоры с 33-летним футболистом ведёт "Фламенго", который ищет замену ушедшему из клуба колумбийцу Густаво Куэльяру.

Напомним, что в начале июля Маркизио покинул "Зенит" и сейчас является свободным агентом.

В составе "сине-бело-голубых" итальянец провёл один сезон, сыграл 15 матчей и забил 2 гола.

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