Экс-хавбек "Зенита" Маркизио получил предложение из Бразилии
Бывший полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио может продолжить карьеру в Бразилии, сообщает итальянская пресса.
Переговоры с 33-летним футболистом ведёт "Фламенго", который ищет замену ушедшему из клуба колумбийцу Густаво Куэльяру.
Напомним, что в начале июля Маркизио покинул "Зенит" и сейчас является свободным агентом.
В составе "сине-бело-голубых" итальянец провёл один сезон, сыграл 15 матчей и забил 2 гола.
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