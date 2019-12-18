Экс-хавбек "Зенита" Маркизио рассказал, почему он завершил карьеру в 33 года



Бывший полузащитник "Ювентуса", "Зенита" и сборной Италии Клаудио Маркизио рассказал, что он принял решение о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем.

"Пока ты не получишь разрыв крестообразной связки колена, то не понимаешь, насколько это ужасная травма. После нее для меня все поменялось. Я стал иначе бегать, двигаться, реагирует. Ты понимаешь, что уже не является тем игроком, каким был раньше. Это не означает, что невозможно вернуться к игре на высочайшем уровне, но многое меняется. Для того, чтобы укрепить колено, мне пришлось набрать вес, прежде всего в ногах, так как я потерял былую гибкость. Я был вынужден поменять стиль игры.

В моем последнем сезоне у меня появились проблемы с другим коленом. В нем больше не осталось хрящей и кости терлись друг об друга. Я играл, так как считал, что эту боль можно вытерпеть. Но затем мне пришлось перенести еще одну операцию. Если бы я ее не сделал, то в 40 лет мне пришлось бы ставить имплант коленного сустава. В таких обстоятельствах мне пришлось думать о жизни, а не о футболе. Я хотел играть дальше, но тело больше не могло этого делать", - приводит слова Маркизио Gazzetta dello Sport.

Маркизио становился 7-кратным чемпионом Италии, чемпионом России, 4-кратным обладателем Кубка Италии, 3-кратным обладателем Суперкубка Италии. В составе сборной Италии хавбек доходил по финала чемпионата Европы 2012 года.

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