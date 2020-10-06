Экс-хавбек "Зенита" Жулиано подписал контракт с дебютантом ЛЧ "Истанбулом"

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Экс-хавбек "Зенита" Жулиано подписал контракт с дебютантом ЛЧ "Истанбулом"

"Истанбул" на своём официальном сайте объявил о переходе бразильского полузащитника Жулиано.

30-летний футболист присоединился к турецкому клубу на правах свободного агента и заключил контракт до 2023 года.

Жулиано известен по выступлениям за "Днепр", "Зенит" и "Фенербахче".

"Истанбул" вскоре дебютирует в групповом этапе Лиги Чемпионов. Их соперниками будут ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "РБ Лейпциг".

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