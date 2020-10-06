Экс-хавбек "Зенита" Жулиано подписал контракт с дебютантом ЛЧ "Истанбулом"
"Истанбул" на своём официальном сайте объявил о переходе бразильского полузащитника Жулиано.
30-летний футболист присоединился к турецкому клубу на правах свободного агента и заключил контракт до 2023 года.
Жулиано известен по выступлениям за "Днепр", "Зенит" и "Фенербахче".
"Истанбул" вскоре дебютирует в групповом этапе Лиги Чемпионов. Их соперниками будут ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "РБ Лейпциг".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24