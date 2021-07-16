Экс-хавбек "Зенита" Жулиано выбрал новый клуб

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Экс-хавбек "Зенита" Жулиано выбрал новый клуб

Фото твиттер "Коринтианса"

Бывший полузащитник питерского "Зенита" Жулиано стал игроком "Коринтианса", сообщает официальный твиттер клуба.

31-летний футболист заключил с "мушкетёрами" контракт, рассчитанный до конца 2023 года.

Бразильский хавбек, чья рыночная стоимость оценивается в 3,1 миллиона евро, перешёл в "Коринтианс" из "Истанбула" на правах свободного агента.

Жулиано выступал за "Зенит" с 2016 по 2017 год, сыграл 42 матча, забил 17 голов и сделал 13 ассистов.

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