Экс-хавбек "Зенита" Жулиано выбрал новый клуб
Бывший полузащитник питерского "Зенита" Жулиано стал игроком "Коринтианса", сообщает официальный твиттер клуба.
31-летний футболист заключил с "мушкетёрами" контракт, рассчитанный до конца 2023 года.
Бразильский хавбек, чья рыночная стоимость оценивается в 3,1 миллиона евро, перешёл в "Коринтианс" из "Истанбула" на правах свободного агента.
Жулиано выступал за "Зенит" с 2016 по 2017 год, сыграл 42 матча, забил 17 голов и сделал 13 ассистов.
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