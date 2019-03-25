Экс-хавбека "Ливерпуля" Макаллистера избили возле ресторана

Теги ливерпульгари макаллистер

Экс-хавбека "Ливерпуля" Макаллистера избили возле ресторана

Бывший игрок "Ливерпуля" Гари Макаллистер госпитализирован после нападения неизвестного в центре Лидса, сообщает The Sun.

По сведениям издания, злоумышленник атаковал шотландского спортсмена возле ресторана, когда он с женой ждал такси.

53-летнему Макаллистеру разбили лицо - в больнице ему наложили десять швов на губу.

Нападавший скрылся с места инцидента. Его ищет полиция.

Не пропустите: Ван Дейк: "Я смотрел в лицо смерти, это было ужасно". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Будущие английские звёзды из 2013 года. Сбылись ли предсказания?

Будущие английские звёзды из 2013 года. Сбылись ли предсказания?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 31 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 30 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
10 Лестер Сити Лестер Сити 31 41
11 Эвертон Эвертон 31 40
12 Борнмут Борнмут 31 38
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 31 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 31 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 31 14
Полная таблица

топ-5 тегов