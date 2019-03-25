Экс-хавбека "Ливерпуля" Макаллистера избили возле ресторана

Бывший игрок "Ливерпуля" Гари Макаллистер госпитализирован после нападения неизвестного в центре Лидса, сообщает The Sun.

По сведениям издания, злоумышленник атаковал шотландского спортсмена возле ресторана, когда он с женой ждал такси.

53-летнему Макаллистеру разбили лицо - в больнице ему наложили десять швов на губу.

Нападавший скрылся с места инцидента. Его ищет полиция.

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