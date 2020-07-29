Экс-игрок "Амкара" и "Рубина" Попов раскритиковал "Зенит"
Экс-защитник "Амкара" и "Рубина" Алексей Попов критично высказался о "Зените" после победы клуба в финале Кубка России с "Химками" (1:0).
"Я так понимаю, опять нас ждет разочарование в Лиге чемпионов. "Зенит" - это точно не европейский футбол и не машина. Очень жаль.
Ужас. Хоть и Семак мой хороший товарищ. Но видимо, не может управлять ими. Не слушают", - написал Попов в фейсбуке.
По итогам минувшего сезона РПЛ "Зенит" стал чемпионом России и выиграл Кубок страны.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22