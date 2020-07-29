Экс-игрок "Амкара" и "Рубина" Попов раскритиковал "Зенит"

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Экс-игрок "Амкара" и "Рубина" Попов раскритиковал "Зенит"

Экс-защитник "Амкара" и "Рубина" Алексей Попов критично высказался о "Зените" после победы клуба в финале Кубка России с "Химками" (1:0).

"Я так понимаю, опять нас ждет разочарование в Лиге чемпионов. "Зенит" - это точно не европейский футбол и не машина. Очень жаль.

Ужас. Хоть и Семак мой хороший товарищ. Но видимо, не может управлять ими. Не слушают", - написал Попов в фейсбуке.

По итогам минувшего сезона РПЛ "Зенит" стал чемпионом России и выиграл Кубок страны.

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